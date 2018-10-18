Помпео сообщил Трампу об итогах визита в Саудовскую Аравию и Турцию
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Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео детально сообщил об итогах визита в Саудовскую Аравию и Турцию.
"Госсекретарь США Майк Помпео вернулся сегодня ночью из Саудовской Аравии и Турции. Я встретился с ним утром, детально обсудили ситуацию с исчезновением саудовца, включая встречу с наследным принцем", - написал Д.Трамп в Twitter.
"Он ожидает результатов расследования, проводимого Турцией и Саудовской Аравией, и только что дал пресс-конференцию", - добавил он.
Ранее сообщалось, что М.Помпео в ходе встречи с Д.Трампом посоветовал президенту дать Саудовской Аравии несколько дней для завершения расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.
Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.
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Интерфакс