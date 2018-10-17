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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 18:53 17.10.2018 - 18:53

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает возможным отменить санкции, введенные Вашингтоном против турецких чиновников, имевших отношение к аресту американского пастора Эндрю Брансона, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Мы в скором времени примем решение по этому вопросу. Часть санкций против Турции относилась напрямую к делу Э.Брансона, и эти санкции было бы логично отменить", - приводит агентство слова М.Помпео.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Э.Брансона". Ограничительные меры предполагали, что американские счета и активы министров будут заморожены, а гражданам США запрещается заключать с ними сделки.

Американский священник Э.Брансон был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

На прошлой неделе турецкий суд постановил освободить Э.Брансона из-под стражи.

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