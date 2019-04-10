Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 17:02

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США исходят из того, что договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в перспективе могут присоединиться новые страны, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Нам нужно убедиться, что все заинтересованные стороны, все стороны, которые затрагивает (договор - ИФ), стали его участниками", - заявил М.Помпео на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о перспективах ДСНВ после 2021 года.

"Может быть, мы будем работать только с Россией, но если говорить о ядерном потенциале, угрожающем США, сейчас мир очень изменился", - сказал М.Помпео.

Когда у М.Помпео спросили, не имеет ли он в виду, что было бы правильно подключить Китай к этому договору, госсекретарь ответил утвердительно.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

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