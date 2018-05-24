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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 16:46 24.05.2018 - 16:46

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг американским конгрессменам, что американская команда, занимавшаяся подготовкой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, была полностью готова к проведению саммита.

"За последние дни... мы работали над тем, чтобы объединить команды (США и КНДР - ИФ), для того, чтобы начать подготовку к саммиту, и мы не получили никакого ответа от них (от КНДР - ИФ). Дело в том... что американская команда полностью готова к этой встрече", - сказал М.Помпео в ходе слушаний в сенатском комитете по международным отношениям.

Госсекретарь добавил, что американская команда остается готовой к проведению саммита.

Ранее в четверг президент США Д.Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.

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