Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 5:11

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Кубинские власти должны понять, что дни режима Николаса Мадуро сочтены, и перестать поддерживать его, об это заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью на телеканале Fox News.

"У меня нет точной цифры для вас (когда падет режим Н.Мадуро - ИФ) (...) Но достаточно сказать, что мы знаем, что венесуэльский народ в конечном счете потребует (отставки Н.Мадуро - ИФ)", - заявил М.Помпео.

Сравнивая ситуацию в Сирии, когда администрация Б.Обамы заявляла, что дни Башара Асада сочтены, и в Венесуэле, госсекретарь отметил, что они "очень разные".

"Могу добавить, что Башар Асад сегодня контролирует небольшую часть Сирии. (...) Ближний Восток находится в гораздо более стабильном, более лучшем положении сегодня, чем это было, когда Барак Обама управлял операцией в Сирии. (...) И наши усилия по свержению халифата, по созданию возможностей и политического процесса в Сирии дают реальные результаты в стране", - отметил он.

По его мнению, кубинцы, которые обеспечивают безопасность Н.Мадуро, должны понять, что его дни сочтены.

"Кубинцы - это тот народ, который оказывает поддержку вместе с русскими в Венесуэле. Мы сделаем все возможное, чтобы вытащить их, вырвать их, чтобы венесуэльский народ получил то, что заслужил", - заявил М.Помпео.

"Они должны перейти на правильную сторону истории, они должны покинуть Венесуэлу, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы побудить кубинцев понять это, прекратить поддерживать Мадуро и позволить венесуэльскому народу иметь демократию, которую они полностью заслужили", - добавил глава госдепа США.

1вз тг

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