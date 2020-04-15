*** С ним согласны советник Трампа по торговле Наварро и сенатор Скотт

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна выполнять свою работу по предоставлению мировой общественности своевременной информации, но в случае с COVID-19 этого не было сделано.

"Нам нужна прозрачность, и нам нужно, чтобы Всемирная Организация Здравоохранения выполняла свою работу, выполняла свою главную функцию, которая заключается в том, чтобы мир имел точную, своевременную, эффективную, реальную информацию о том, что происходит в глобальном пространстве здравоохранения. И здесь они этого не сделали", - заявил Помпео в интервью Fox News.

Он напомнил, что ВОЗ долгое время отказывалась объявлять пандемию, так как это было не в интересах Китая.

"Нам нужна организация здравоохранения, которая будет обеспечивать хорошие результаты для всего мира, а не делать ставку на какую-то одну страну. Нам нужна точная информация и прозрачная информация", - отметил госсекретарь.

Торговый советник президента США Питер Наварро также защитил решение Трампа о временном прекращении финансирования ВОЗ.

"Всемирная организация здравоохранения - это единственный провал во время этой эпидемии. Они в основном скрывали информацию от общественности, они не смогли назвать это пандемией еще долго после того, как другие по праву сделали это. У них на руках кровь. Я думаю, что президент Трамп абсолютно прав, чтобы провести полное расследование того, как это произошло и какова была роль Китая в этом", - сказал Наварро в эфире Fox News.

Говоря о том, как COVID-19 отразится на отношениях США и Китая, Наварро отметил: "Мы должны выяснить, где он возник. Мы должны понять, почему Китай не говорил нам об этом в течение шести недель, в течение которых мы теряли драгоценное время".

Тем временем сенатор Рик Скотт, которому было поручено возглавить расследование комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам, о причинах возникновения пандемии COVID-19 и ответных мерах на нее, написал в твиттере: "Рад, что Дональд Трамп прекратил финансирование ВОЗ. Мы должны изучить их роль в оказании помощи коммунистическому Китаю во лжи о коронавирусе, прежде чем тратить еще больше денег налогоплательщиков. Это был правильный шаг, и я с нетерпением жду полного расследования в отношении ВОЗ в Конгрессе".

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.

1вз тг

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