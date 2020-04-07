Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 17:06

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник раскритиковал предположение о том, что авторитарные режимы эффективнее справляются с кризисами, чем демократии.

"Я слышал, что люди полагают, будто авторитарные режимы хорошо противодействуют кризису (коронавируса - ИФ). Я должен сказать, что это неправильное мнение. Это демократии хорошо противодействуют кризису", - заявил Помпео на брифинге журналистам.

По его словам, именно в странах демократического строя власти защищают свободы и охраняют здоровье и жизни людей. Помпео отметил, что авторитарные режимы во время кризиса, напротив, становятся еще более агрессивными. "Они причиняют огромный вред своему народу", - подчеркнул госсекретарь США.

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