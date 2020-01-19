*** Госсекретарь США выразил надежду, что нефтяные объекты в Ливии будут разблокированы

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Берлинская конференция по Ливии позволит конфликтующим сторонам начать разговор.

"Был достигнут прогресс в направлении полного прекращения огня, перемирия, временного прекращения боевых действий. Впереди еще много работы. (...) Но у нас были президент Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ), президент Путин (Владимир Путин - ИФ), канцлер Меркель (Ангела Меркель - ИФ), все они взяли на себя искренние обязательства; (...) что мы собираемся сделать это - мы собираемся уменьшить риски, мы собираемся провести прекращение огня", - заявил Помпео журналистам по итогам встречи в Берлине.

Он добавил: "Все еще остаются некоторые вопросы о том, насколько хорошо и эффективно мы можем контролировать это, но я оптимистичен в том, что будет меньше насилия и появится возможность начать разговор, который спецпосланник генсека ООН Саламе (Гассан Саламе - ИФ) пытался наладить между ливийскими сторонами - гораздо более вероятный сегодня, чем это было до этой встречи".

Госсекретарь США также отметил, что надеется, что после состоявшейся конференции нефтяные объекты в Ливии разблокируют.

"Там, в Ливии, есть важные энергетические возможности. Одна из вещей, о которых я упомянул, заключается в том, что мы надеемся, что имевшиеся случаи, когда перекрывалась нефть (...) мы надеемся, что она откроется в результате этого разговора", - заявил он.

Кроме того, Помпео выразил надежду, что прошедшая конференция поможет сократить поставки оружия в Ливию.

"Я думаю, что мы добились прогресса, по крайней мере, прогресса в приобретении меньшего количества новых систем вооружений, меньшего количества новых сил, которые стекаются в регион, чтобы мы могли, по крайней мере, остановиться (...) и прийти к политическому решению, которого, я знаю, все, кто приехал туда сегодня, хотели достичь", - добавил госсекретарь США.

1вз бм

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