Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 16:39

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в субботу обратился к российским властям с требованием дать свободу ожидающему приговора суда гражданину США Полу Уилану.

"Неприемлемо, что Полу Уилану отказывали в необходимой ему медицинской помощи, пока его состояние не стало ужасным. Мы требуем освобождения Пола", - написал Помпео в Twitter.

Накануне в МИД РФ заявили, что обвиняемому в шпионаже в РФ Полу Уилану оказывается вся необходимая медицинская помощь, ему провели несложную операцию по удалению грыжи, от которой он ранее отказывался.

Как сообщили на Смоленской площади, поздно вечером 27 мая Уилан обратился к администрации следственного изолятора "Лефортово" с жалобой на заметное ухудшение самочувствия из-за обострения имеющегося у него заболевания, сразу после осмотра врачами медсанчасти он был направлен в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

В посольстве США, комментируя эту информацию, заявили, что "российские власти дождались, пока состояние Уилана начнет угрожать его жизни, перед тем как предоставить ему медицинскую помощь", назвав ситуацию недопустимой и опасной.

Гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан заявлял, что его брат прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называет "абсурдным политическим похищением".

Мосгорсуд огласит приговор Уилану 15 июня. В ходе прений сторон прокурор попросила приговорить американца к 18 годам колонии строгого режима. По мнению гособвинителя, вина подсудимого доказана в ходе судебного разбирательства.

Защита и сам Уилан настаивали в суде на оправдательном приговоре.

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