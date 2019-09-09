Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США считает необходимым увидеть серьезность намерений движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы возобновить с ним переговоры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CBS.

"Президент (США Дональд - ИФ) Трамп привержен задаче сокращения рисков, чтобы американских солдат, героев погибало меньше. Это цель. Мы пытаемся добиться этого путем установления мира и переговоров о примирении. Я надеюсь, что мы снова сможем вернуться к этому, но это потребует большего, чем просто слов", - сказал госсекретарь.

Он уточнил, что "как продемонстрировал президент Трамп, если талибы не будут придерживаться своих обязательств", то диалога не будет. При этом Помпео напомнил о схожих действиях президента раньше.

"Он ушел в Ханое от северокорейцев, когда они не стали заключать соглашение, которое имеет смысл для Америки. Он поступит так с иранцами. Когда китайцы уклонились от (заключения - ИФ) торгового соглашения, которое, как они нам обещали, они заключат, он также прервал эти переговоры", - утверждал Помпео.

По его словам, на переговорах с США талибы согласились снизить интенсивность боевых действий, начать межафганский диалог, заявить публично о разрыве с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), однако США не удалось добиться от талибов согласия на прекращение огня.

В то же время Помпео уклонился от ответа на вопрос, намерен ли теперь Вашингтон реализовать предложение Трампа сократить численность американского контингента в Афганистане до 8,6 тыс. человек.

"Мы собираемся как следует рассмотреть эту тему", - сказал Помпео.

Также он не стал отвечать на вопрос, сохранит ли в "обозримом будущем" американский контингент численность в 14 тыс. человек. В то же время Помпео указал, что в любом регионе мира, где существует риск терроризма, направленного против США, Вашингтон намерен держать достаточное число войск.

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с лидерами афганского движения "Талибан" из-за устроенного боевиками взрыва в Кабуле. "Если они не могут договориться о прекращении огня во время очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет возможности договариваться о значимом соглашении в любом случае", - написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что планировал встретиться с лидерами талибов в воскресенье.

Среди жертв взрыва в Кабуле был и американский военнослужащий.

В ответ на этот шаг администрации США представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил в воскресенье, что американцы в Афганистане понесут еще большие потери. По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы, а на 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

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