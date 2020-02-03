Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 11:18

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от движения "Талибан" (запрещено в РФ) продемонстрировать, что оно готово снизить интенсивность боевых действий и, таким образом, показать готовность к заключению соглашения с Вашингтоном, сообщает в понедельник Associated Press.

"Сейчас мы требуем от них продемонстрировать желание и стремление снизить уровень насилия, чтобы у межафганиских переговоров...был не такой острый контекст", - заявил Помпео, находясь в Узбекистане.

Помпео отметил, что США работают над мирным соглашением, "расставляя запятые по местам, выверяя предложения". Он добавил, что США и "Талибан" однажды уже были близки к соглашению, но талибы не смогли "продемонстрировать желание или способность снизить уровень насилия".

Талибы неоднократно заявляли, что готовы начать межафганские мирные переговоры только после подписания соглашения о выводе войск США из Афганистана. Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Пока переговорный процесс проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

В январе, однако, талибы заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов.

В конце прошлой недели спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и заявил, что заметного прогресса в переговорах с талибами нет.

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