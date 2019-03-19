Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 14:01

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил об угрозе иностранного вмешательства в дела Соединенных Штатов со стороны ряда государств, но вместе с тем выразил уверенность в способности его страны справиться с этой проблемой.

"Российское вмешательство произошло задолго до 2016 года. Оно случилось и в 2016 году, но не только со стороны России. Риски есть со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи. Существует множество стран, которые хотят подорвать западную демократию", - заявил госсекретарь США в интервью телеканалу KSNT NBC News.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа уделяет этому вопросу пристальное внимание.

"Министерство внутренней безопасности, ФБР - все ресурсы, которые Америка может пустить в ход, должны вселить уверенность в американских граждан, что мы продолжим проводить честные и прозрачные выборы в Соединенных Штатах", - добавил он.

В США подходит к концу расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом российском вмешательстве в американские выборы президента 2016 года. Несколько сотрудников команды спецпрокурора ФБР либо уже ее покинули, либо объявили о своих планах сделать это. Американские СМИ полагают, что это свидетельствует о завершении работы команды Р.Мюллера над этим расследованием.

Вашингтон неоднократно отрицал сговор представителей кампании Д.Трампа с Россией, в то время как Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

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