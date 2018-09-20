Помпео увидел в Китае в долгосрочной перспективе большую угрозу для США , чем Россия
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Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай со временем станет более опасным для национальной безопасности США, чем сегодня Россия, считает американский госсекретарь Майк Помпео.
В интервью телеканалу Fox News М.Помпео он отметил, что США "должны сдерживать и давать отпор" России, которая "ведет себя агрессивно, вмешивается в наши выборы".
"Если же рассматривать долгосрочную перспективу, то более серьезная опасность американскому образу жизни, экономическому росту США исходит от Китая", - заявил М.Помпео.
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Интерфакс