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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 6:59 20.09.2018 - 06:59

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай со временем станет более опасным для национальной безопасности США, чем сегодня Россия, считает американский госсекретарь Майк Помпео.

В интервью телеканалу Fox News М.Помпео он отметил, что США "должны сдерживать и давать отпор" России, которая "ведет себя агрессивно, вмешивается в наши выборы".

"Если же рассматривать долгосрочную перспективу, то более серьезная опасность американскому образу жизни, экономическому росту США исходит от Китая", - заявил М.Помпео.

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