Помпео указал на обширный спектр ответов США в случае виновности Саудовской Аравии в смерти саудовского журналиста
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Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - У США есть широкий спектр ответов на случай, если страна придет к выводу, что граждане Саудовской Аравии убили пропавшего в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
"Мы конечно рассмотрим широкий спектр возможных ответов, но я думаю, что важно, установить все факты", - сказал М.Помпео в эфире радиостанции "Голос Америки".
Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.
Саудовской журналист Дж.Хашкаджи, работавший и проживавший в США, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в это время находилась делегация из Эр-Рияда.
Судьба журналиста, критиковавшего действия правящей династии в Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в частности, остается неизвестной.
Саудовские власти отвергают причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.
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Интерфакс