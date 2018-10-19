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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 21:50 19.10.2018 - 21:50

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - У США есть широкий спектр ответов на случай, если страна придет к выводу, что граждане Саудовской Аравии убили пропавшего в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Мы конечно рассмотрим широкий спектр возможных ответов, но я думаю, что важно, установить все факты", - сказал М.Помпео в эфире радиостанции "Голос Америки".

Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

Саудовской журналист Дж.Хашкаджи, работавший и проживавший в США, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в это время находилась делегация из Эр-Рияда.

Судьба журналиста, критиковавшего действия правящей династии в Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в частности, остается неизвестной.

Саудовские власти отвергают причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

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