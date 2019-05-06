Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 0:45

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео настаивает, что в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым затрагивалась тема российского "вмешательства" в американские выборы.

На вопрос журналиста о том, обсуждал ли он с С.Лавровым тему "вмешательства" в предстоящие выборы в США, М.Помпео ответил утвердительно.

"Я сказал ему то же самое, что говорил ему каждый раз, когда у нас выпадает возможность обсудить эту конкретную тему. А именно то, что это неприемлемо, и что мы сделаем все возможное, чтобы противостоять этому", - приводит слова М.Помпео сайт Госдепартамента.

Между тем ранее дипломатический источник сообщил журналистам, что российская сторона удивлена заявлением М.Помпео о том, что на встрече с С.Лавровым поднимался вопрос о российском "вмешательстве" в американские выборы.

"Тему "вмешательства" России в американские выборы Помпео с Лавровым не обсуждал", - сказал он.

"Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря", - отметил источник.

Ранее американские СМИ сообщили, что М.Помпео в ходе переговоров с С.Лавровым выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с предполагаемым "вмешательством" РФ в выборы в США.

Глава российского МИД и госсекретарь США в понедельник провели переговоры в финском Рованиеми. С.Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с М.Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.

1йф ав

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