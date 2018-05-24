Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 17:14 24.05.2018 - 17:14

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что Вашингтона в своей политике в отношении Ирана не преследует цель сменить режим в Иране.

Во время слушаний в комитете по иностранным делам сената Конгресса США М.Помпео ответил отрицательно на соответствующий вопрос конгрессмена.

"Сейчас мы изложили ряд вещей (требований - ИФ), над которым мы усердно работаем, чтобы весь мир согласился с ними; 12 пунктов, чье выполнение мы требуем от иранцев - простых вещей", - сказал госсекретарь.

В минувший понедельник М.Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном, однако только в том случае, если Иран серьезным образом изменит свою политику.

По словам М.Помпео, Иран должен предоставить МАГАТЭ полный отчет о военных аспектах ядерной программы, никогда не заниматься обогащением урана, обеспечить полный доступ инспекторов на свои объекты, прекратить программу разработки баллистических ракет, предназначенных для доставки ядерных боезарядов. Также госсекретарь потребовал от Ирана прекратить поддержку "Хезболлы", ХАМАС, йеменских повстанцев, движение "Талибан" (запрещено в РФ), не укрывать у себя полевых командиров группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) уважать суверенитет Ирака, вывести из Сирии части под иранским командованием, освободить из заключения граждан США и стран-союзников Вашингтона и т.д.

аю

Neuer Inhalt Horizontal Line