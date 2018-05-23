Помпео хочет сосредоточить усилия на свертывании "Северного потока-2" и задаче отвязать европейцев от России
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что администрации США следует продолжать противодействие проекту "Северный поток-2", а также мешать России сохранять ее влияние на Европу.
"Мы должны продолжать оказывать давление на (проект - ИФ) "Северный поток-2", чтобы свернуть его", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.
По его словам, необходимо уменьшать зависимость Европы от российской энергетики, чтобы в случае необходимости Россия не могла использовать этот рычаг давления против Европы в своих интересах.
"У нас есть реальная возможность отвязать их (европейцев - ИФ) от России", - подчеркнул госсекретарь.
аю ар де
Интерфакс