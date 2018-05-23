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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 18:04 23.05.2018 - 18:04

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что администрации США следует продолжать противодействие проекту "Северный поток-2", а также мешать России сохранять ее влияние на Европу.

"Мы должны продолжать оказывать давление на (проект - ИФ) "Северный поток-2", чтобы свернуть его", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

По его словам, необходимо уменьшать зависимость Европы от российской энергетики, чтобы в случае необходимости Россия не могла использовать этот рычаг давления против Европы в своих интересах.

"У нас есть реальная возможность отвязать их (европейцев - ИФ) от России", - подчеркнул госсекретарь.

аю ар де

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