Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник объявил, что от участников протестов в Иране в его ведомство поступило 20 тыс. сообщений, фотографий и видеозаписей, на которых зафиксированы неправомочные действия иранских властей в отношении демонстрантов.

"На прошлой неделе режим отключил Интернет, чтобы не дать правде о протестах выйти за пределы (страны). Я попросил иранцев поделиться сообщениями с США, чтобы они (США) смогли раскрыть злоупотребления иранского режима и ввести санкции", - цитирует газета The Hill слова Помпео.

"Я говорил о 20 тыс. сообщений, что мы получили, и которые, как мы полагаем, поступили из Исламской республики Иран. Мы ожидаем, что в последующие дни мы получим еще тысячи и тысячи сообщений", - добавил он.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр. После этого в стране начались протестные акции.

Впоследствии президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в стремлении скрыть от мира ситуацию в стране при помощи ограничения доступа в Интернет.

Доступ в интернет в Иране был почти полностью заблокирован на фоне протестов. В минувший четверг СМИ сообщили о постепенном восстановлении работы интернета в Иране. После этого госсекретарь США Майк Помпео обратился к иранцам с призывом отправить в госдеп видео, фото и другую информацию, связанную с протестами.

Кроме этого, министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми был внесен в американские санкционные списки. В Минфине США пояснили, что ограничительные меры против министра вводятся за "его участие в крупномасштабной интернет-цензуре" в Иране.

1аю ар

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