Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 2:00

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - США рассчитывают на то, что можно найти пути для сотрудничества с Россией в области решения вопроса с денуклеаризацией Северной Кореи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы уделили значительное время Северной Корее, вопросу о том, как можно было бы разблокировать проблему денуклеаризации, Думаю, мы преследуем одинаковые цели, и, я надеюсь, сможем найти пути для совместных действий в этой области", - сообщил Помпео на борту самолета журналистам, сопровождающим его в поездке, по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дипломат добавил: "Он (Путин - ИФ) понимает, что США будут лидером в этом вопросе, но, думаю, существуют аспекты, где мы можем работать сообща".

Встреча состоялась в Сочи после переговоров Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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