Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 16:42

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Иранская сторона нечетко выразила, что именно и как именно собирается ограничивать выполнение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и потому США ждут, какие шаги Тегеран предпримет на практике, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Иран направил непонятное письмо (об СВПД - ИФ). Нам надо посмотреть, каковы будут его реальные шаги", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

М.Помпео подчеркнул, что Тегеран в прошлом также делал заявления, "чтобы напугать" международное сообщество.

"США подождут, будут следить за этим", - добавил он.

При этом глава госдепа предупредил, что США и их союзники будут готовы вместе работать над тем, чтобы Иран в любом случае не получил доступа к ядерному оружию.

Ранее в среду президент Ирана Х.Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - заявил Х.Рухани.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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