Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 18:30 23.05.2018 - 18:30

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Россия является вызовом для стратегических интересов США, полагает госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы знаем, Россия представляет собой вызов нашим стратегическим интересам и безопасности наших союзников", - заявил он, выступа в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

При этом он указал на "дело Скрипалей", на ситуацию на Украине, а также на необходимость того, чтобы Москва убедила сирийские власти остановить использование химического оружия.

Ар об

Neuer Inhalt Horizontal Line