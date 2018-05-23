Помпео: Москва - вызов стратегическим интересам Вашингтона
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Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Россия является вызовом для стратегических интересов США, полагает госсекретарь США Майкл Помпео.
"Мы знаем, Россия представляет собой вызов нашим стратегическим интересам и безопасности наших союзников", - заявил он, выступа в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
При этом он указал на "дело Скрипалей", на ситуацию на Украине, а также на необходимость того, чтобы Москва убедила сирийские власти остановить использование химического оружия.
Ар об
Интерфакс