Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 4:18

Вашингтон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что одной из задач торговых переговоров с Китаем является предотвращение использования КНР американских технологий и денег для развития экономики и укрепления вооруженных сил.

"Одной из задач, которую мы выполняем в области национальной безопасности, является то, что мы не должны позволять Китаю использовать деньги, получаемые от Соединенных Штатов", - сказал он в ответ на вопрос ведущего телешоу Tony Katz о том, как сочетаются торговые переговоры с КНР и интересы национальной безопасности США.

"Мы наблюдаем, как растет их (Китая - ИФ) военная мощь. И это на фоне того, что они крадут нашу интеллектуальную собственность, включая ту, которая связана с такими вещами, как самолеты, вертолеты, телекоммуникационное оборудование - всем, что имеет отношение к безопасности народа нашей страны", - отметил Помпео.

По его словам, "наиболее заметны усилия (США - ИФ) в области торговли". Это проявляется в том, что Вашингтон "должен быть уверен в отсутствии китайских телекоммуникационных систем", чтобы предотвратить получение Китаем "частной информации об американцах, которая может быть украдена с использованием китайского оборудования".

Все это делается во имя "защиты американского народа", подчеркнул Помпео.

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