Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 16:35

(Обновленная версия, меняются заголовок и лид)

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - США полностью поддерживают венесуэльскую оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо в стремлении сместить президента страны Николаса Мадуро, заявили во вторник госсекретарь США Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и американский вице-президент Майк Пенс.

"Сегодня временный президент (Венесуэлы - ИФ) Хуан Гуайдо объявил о начале операции "Свобода". Администрация США полностью поддерживает венесуэльский народ в его стремлении к свободе и демократии. Демократию нельзя победить", - написал М.Помпео на своей странице в Twitter.

Советник президента США по нацбезопасности со своей стороны призвал войска Венесуэлы поддержать оппозицию.

"Вооруженные силы Венесуэлы должны защищать конституцию и венесуэльский народ. Им нужно поддержать Национальную ассамблею (контролируемый оппозицией парламент - ИФ) и все законные институты власти, защищать их от узурпации", - написал он в Twitter.

"США поддерживают народ Венесуэлы", - добавил Дж.Болтон.

"Мы с вами! Америка будет поддерживать вас, пока вы не обретете свободу и демократию", - отметил в свою очередь М.Пенс.

Ранее в пятницу Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!