Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 16:58

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - У властей США на данном этапе еще нет полной уверенности в том, что коронавирус COVID-19 происходит из лаборатории Уханьского института вирусологии, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Полной уверенности в этом у нас нет", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. В то же время, Помпео вновь отметил, что у Вашингтона "есть немало данных, указывающих на то, что вирус происходит из этой лаборатории".

Госсекретарь США подчеркнул, что для Пекина "самый простой способ помочь прояснить картину - это транспарентность". По его словам, американская сторона неоднократно тщетно запрашивала у КНР медицинскую информацию по поводу коронавируса.

Вместе с тем, Помпео в очередной раз повторил позицию администрации США, согласно которой Китай скрывал важную информацию о вирусе, что не позволило странам мира вовремя приготовиться к противостоянию инфекции.

"Коммунистическая партия Китая ввела весь мир в заблуждение. Они знали больше (о вирусе - ИФ)", - сказал он.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!