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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:49 24.09.2018 - 17:49

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что во время переговоров с российской стороной в рамках Генассамблеи ООН на этой неделе будет подниматься вопрос о поставках российских комплексов С-300 в Сирию.

"Есть много тем, на которые мы будем говорить с представителями России. И я уверен, что их недавнее решение о поставках комплексов С-300 будет среди них", - заявил М.Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Мы стараемся найти любую возможную сферу с общими интересами, в которой мы могли бы работать с Россией. Нам известно о множестве направлений, где они работают против интересов США. И мы добьемся того, что они ответят за подобные действия", - подчеркнул он.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

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