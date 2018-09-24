Помпео: поставка российских комплексов С-300 в Сирию станет темой обсуждения на встрече с российской стороной на этой неделе
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Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что во время переговоров с российской стороной в рамках Генассамблеи ООН на этой неделе будет подниматься вопрос о поставках российских комплексов С-300 в Сирию.
"Есть много тем, на которые мы будем говорить с представителями России. И я уверен, что их недавнее решение о поставках комплексов С-300 будет среди них", - заявил М.Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке.
"Мы стараемся найти любую возможную сферу с общими интересами, в которой мы могли бы работать с Россией. Нам известно о множестве направлений, где они работают против интересов США. И мы добьемся того, что они ответят за подобные действия", - подчеркнул он.
В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.
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Интерфакс