Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 14:35

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Начало поставок американской нефти в Белоруссию поможет этой стране обеспечивать суверенитет и независимость, заявил глава в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"На этой неделе первая партия американской сырой нефти будет отправлена в Белоруссию. Эта сделка с участием компании United Energy Trading при поддержке американской Getka ее польского партнера UNIMOT, усиливает суверенитет и независимость Белоруссии", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

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