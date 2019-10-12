Этот контент был опубликован 12 октября 2019 г. 16:55

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Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что его первый заместитель Джон Салливан в том случае, если он займет пост посла США в РФ, сможет эффективно развивать отношения двух государств.

"Доволен тем, что Джона Салливана выдвинули на должность нашего (США - ИФ) посла в России. Мы долгое время стремимся к конструктивным отношениям с Россией, и я уверен: Джон будет эффективно руководить усилиями по укреплению нашего сотрудничества", - написал Помпео в субботу в Twitter.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в РФ.

Информация о Салливане фигурирует в опубликованном в пятницу документе, в котором перечисляется перечень людей, которых президент решил назначить на ту или иную должность.

Теперь Салливан станет послом в РФ, если его кандидатура будет утверждена сенатом США.

Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в октябре посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил завершение миссии в Москве.

Салливан начал работать на посту первого замгоссекретаря США 24 мая 2017 года.

До вступления в эту должность он был партнером мировой юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год он был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США с Ираком.

Кроме того, Салливан одно время трудился судебным клерком.

Салливан поработал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году он стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли США.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.

1аю бп

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