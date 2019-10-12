Этот контент был опубликован 12 октября 2019 г. 16:51

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что его первый заместитель Джон Салливан в том случае, если он займет пост посла США в РФ, сможет эффективно развивать отношения двух государств.

"Доволен тем, что Джона Салливана выдвинули на должность нашего (США - ИФ) посла в России. Мы долгое время стремимся к конструктивным отношениям с Россией, и я уверен: Джон будет эффективно руководить усилиями по укреплению нашего сотрудничества", - написал Помпео в субботу в Twitter.

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