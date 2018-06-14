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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 14:06 14.06.2018 - 14:06

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил во время визита в Сеул, что санкции против КНДР не будут отменяться, пока Пхеньян не осуществит денуклеаризацию.

"Мы собираемся получить денуклеаризацию (КНДР - ИФ), и только тогда будет освобождение от санкций", - сказал он на совместной пресс-конференции вместе с главами МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно.

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