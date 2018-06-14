Помпео: санкции против Северной Кореи останутся в силе вплоть до ее полной денуклеаризации
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Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил во время визита в Сеул, что санкции против КНДР не будут отменяться, пока Пхеньян не осуществит денуклеаризацию.
"Мы собираемся получить денуклеаризацию (КНДР - ИФ), и только тогда будет освобождение от санкций", - сказал он на совместной пресс-конференции вместе с главами МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно.
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Интерфакс