Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Вашингтону необходимо вести диалог с Москвой по вопросу разработки следующего поколения соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
"Нам следует принимать во внимание, что это (Россия - ИФ) ядерная держава, и нам нужно гарантировать, (. . .) что мы начинаем диалог о следующем поколении соглашений в сфере контроля над вооружениями. Мы должны думать о том, как обеспечить безопасность Европы и мира", - сказал он на общественных слушаниях с участием главы МИД Великобритании Домиником Раабом
"Мы пытаемся найти области, где можно работать с россиянами", - подчеркнул Помпео.
Он отметил, что ранее взаимодействовал с российскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом, но, несмотря на продуктивность совместной работы, это сотрудничество "было существенно ограничено" в масштабах.
1аю ар ав