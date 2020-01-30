Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 13:15

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Вашингтону необходимо вести диалог с Москвой по вопросу разработки следующего поколения соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Нам следует принимать во внимание, что это (Россия - ИФ) ядерная держава, и нам нужно гарантировать, (. . .) что мы начинаем диалог о следующем поколении соглашений в сфере контроля над вооружениями. Мы должны думать о том, как обеспечить безопасность Европы и мира", - сказал он на общественных слушаниях с участием главы МИД Великобритании Домиником Раабом

"Мы пытаемся найти области, где можно работать с россиянами", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что ранее взаимодействовал с российскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом, но, несмотря на продуктивность совместной работы, это сотрудничество "было существенно ограничено" в масштабах.

1аю ар ав

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