Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 3:12

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео призвал все стороны конфликта в Ираке отказаться от насилия.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Ираке и призываем все стороны отказаться от постоянного насилия. Мы скорбим о гибели людей и глубоко обеспокоены цензурой в средствах массовой информации", - говорится в сообщении главы госдепартамента, опубликованном в твиттере.

Накануне в ходе протестов в нескольких городах Ирака погибли 42 человека.

Протестные акции в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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