Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 18:07

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео посетит Киев и Минск на будущей неделе, сообщила в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус.

Как сообщает госдеп, Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком для того, чтобы "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Помпео также примет участие в церемонии памяти о "погибших на Донбассе", которая пройдет в Михайловском Златоверхом монастыре.

В заявлении ведомства отмечается, что госсекретарь встретится с представителями религиозного и гражданского обществ, а также ведущими предпринимателями.

1 февраля глава госдепа прибудет в Минск, где проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, чтобы "подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения".

Кроме того, как отмечает госдеп, Вашингтон намерен "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой и процветающей (республике - ИФ) Белоруссии".

Ранее в пятницу госдеп сообщил, что госсекретарь Помпео в рамках турне 29 января - 4 февраля также посетит Великобританию, Казахстан и Узбекистан, где встретится с лидерами этих государств.

Помпео ранее отменил запланированную на начало января поездку на Украину и еще в четыре страны в связи с ростом напряженности между США и Ираном.

1ви ар

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