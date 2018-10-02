Помпео 7 октября посетит Пхеньян - госдеп США
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Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетит Пхеньян, где у него пройдет встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в ходе пресс-брифинга во вторник официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт.
"В Пхеньяне 7 октября госсекретарь встретиться с председателем Кимом", - сказала она.
В ходе октябрьского визита в Азию М.Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай. Встречи на высоком уровне пройдут во всех четырех странах, подчеркнула Х.Нойерт.
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Интерфакс