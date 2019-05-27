Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 11:41

Рим. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Партии, которых в ЕС называют популистскими, будут контролировать как минимум 150 из 751-местного Европарламента, заявил в понедельник вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

В эфире телеканала "Раи ньюс" он заявил, что его партия "Лига", французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен и британская партия Brexit Найджела Фаража вместе получат около 90 мест.

По его словам, результаты остальных партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" смогут увеличить это показатель до отметки в 150 мест.

Однако вице-премьер Италии не стал включать в этот подсчет, например, близкую к нему по многим аспектам партию премьера Венгрии Виктора Орбана, которая входит в другую парламентскую фракцию.

Сальвини подытожил, что результаты выборов должны указать традиционным европейским партиям на то, что "европейский народ требует другой Европы".

Между тем, глава партии Brexit со своей стороны указал, что успех его партии на выборах в ЕП в Великобритании должен стать "значительным знаком" для доминирующих в его стране Консервативной и Лейбористской партии. Партия Фаража получает около трети голосов в Великобритании (31,7%), у лейбористов - 14%, у консерваторов - 8,7%. Он отметил, что если Великобритания не выйдет, как планировалось, 31 октября этого года из состава ЕС, то "результаты партии Brexit, который вы увидели в этот раз, повторятся и во время всеобщих выборов (в Великобритании - ИФ)".

Входящая в состав фракции "Европа наций и свобод" Австрийская партия свободы продемонстрировала более скромные результаты, получив около 17% голосов. Лидером в Австрии стала возглавляемая канцером Себастьяном Курцем Австрийская народная партия (34%), за ней следуют находящиеся в оппозиции социал-демократы (23%).

Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен уже сделала несколько громких заявлений после того, как ее партия одержала победу над партией Макрона "Вперед, Республика!". Она заявила, что успех ее партии на выборах в ЕП отражает реальное отношение французов к политикам, и призвала президента страны Макрона сделать соответствующие выводы.

"По моему мнению, у него нет другого выбора, как распустить Национальное собрание, предоставив возможность для более демократичных и представляющих, наконец, реальное общественное мнение страны выборов", - заявила французский политик. Она сказала, что в ее партии обрадованы самыми высокими в ее истории результатами выборов в Европарламент.

Между тем, партия Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" получила в Венгрии 52% голосов. Таким образом, Венгрия стала единственной европейской страной, где какой-либо партии вообще удалось получить более 50%.

Жители Нидерландов, со своей стороны, не стали поддерживать популистов, а выступили за более традиционные партии. 19% голосов получила социал-демократическая Партия труда, а правая Народная партия за свободу и демократию - 15% голосов. Популистская Партия свободы получила менее 4%. Ее обогнали даже зеленые с 10% голосов.

В ФРГ альянсу Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Ангелы Меркель удалось сохранить лидерство на выборах в Европарламент в Германии и получить более 28% голосов. Однако по сравнению с предыдущими выборами его позиции ухудшились, и он уступил значительное количество мест "Зеленым".

В итоге, согласно последним данным, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает 182 места в ЕП. У второй по величине фракции ЕП - "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" как ожидается, будет 147 мест.

Либералы и демократы в союзе с движением "Ренессанс" президента Франции Эмманюэля Макрона получают 109 мандатов и укрепляют позицию третьей политической силы ЕП. На четвертой позиции "зеленые" с 69 мандатами. У "Европейских консерваторов и реформаторов" 59 депутатских мест.

У популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" - 58 мест, у правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" - 54 места.

У "Объединенных Европейских левых и северных "зеленых" левых" сохранилось 38 мест. У депутатов, пока не распределенных по фракциям (независимые и "другие") - 35 мандатов.

Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.

После выхода Великобритании из Евросоюза в Европарламенте останется 705 депутатских мест. Brexit также окажет влияние на распределение мандатов между фракциями ЕП и странами ЕС.

Выборы 2019 года были отмечены значительной явкой избирателей около 51%.

Дальнейшие этапы - выборы председателя Европарламента и председателя Европейской комиссии.

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