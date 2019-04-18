Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 14:05

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Популистские, националистические и антииммигрантские партии Европы могут заручиться значительной поддержкой избирателей на выборах в Европарламент в мае, но большинство сохранят центристы, сообщает в четверг Associated Press.

Так, согласно собственным прогнозам Европарламента, проевропейская и правоцентристская Европейская народная партия может получить 180 мест из 751 в Европарламенте, это на 37 мест меньше, чем в нынешнем парламенте. В то же время левоцентристская партия - Прогрессивный альянс социалистов и демократов - может потерять также 37 мест, получив лишь 149 мандатов по итогам выборов.

В то же время, крайне правая фракция "Европа наций и свобод", в которую входят французский "Национальный фронт", итальянская "Лига севера", "Австрийская партия свободы", а также правые депутаты Бельгии, Нидерландов, Британии и Польши, может получить 62 места, это на 25 мест больше, чем в настоящее время.

Ряд новых партий, которые пока значатся в категории "остальные", могут получить, в общей сложности, свыше 60 мандатов. Кроме того, на пять больше мест могут получить "зеленые" - 57 мандатов.

Накануне сообщалось, что в Великобритании выборы в Европарламент может выиграть новая партия - Brexit Party под руководством бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фаража.

В соответствии с результатами опроса исследовательского агентства YouGov, Brexit Party в настоящее время может рассчитывать на поддержку 27% британцев, в то время как у бывшей партии Н.Фаража UKIP - 22%. Консерваторов поддерживают всего 15% избирателей, а за Партию зеленых готовы отдать свои голоса 10% британцев.

Название партии Brexit Party указывает на то, что создатели партии поддерживают выход Великобритании из ЕС.

ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября 2019 года.

Таким образом, Великобритании нужно будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. И Брюссель, и Лондон изначально неоднократно заявляли, что они хотели бы избежать участия британских депутатов в этих выборах.

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