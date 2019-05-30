Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 10:14

Париж. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона падает после выборов в Европарламент, свидетельствуют результаты опроса компании Odoxa.

Согласно исследованию, только 30% французов в настоящее время одобряют деятельность главы государства. Отмечается, что этот показатель на два процентных пункта ниже, чем до европейских выборов. На этих выборах во Франции партия Макрона финишировала на втором месте, уступив ультраправым. 70% респондентов недовольны работой президента Франции.

В Odoxa, помимо вопроса непосредственно о Макроне, также попросили респондентов назвать своего любимого политика.

Как выяснилось, среди французских политиков наибольшей популярностью пользуется лидер предвыборного списка "зеленых" Янник Жадо. Его поддерживают 32% опрошенных.

За ним следуют лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан с 28%.

Согласно результатам выборов, "Национальное объединение" одержало победу на выборах в Европарламент во Франции и получило 23,3 % голосов, тогда как партия Макрона "Вперед, Республика!" набрала 22,4%. Французская партия "Европа-Экология-Зелёные" заняла третье место с 13,5% голосов.

После выборов Ле Пен заявила, что успех ее партии на выборах в ЕП отражает реальное отношение французов к политикам, и призвала президента страны Макрона сделать соответствующие выводы.

Опрос проводился 27 мая - после выборов в Европарламент. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

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