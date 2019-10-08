Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 21:23

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье во вторник заявил о продолжении попыток достичь соглашения между Брюсселем и Лондоном по условиям выхода Великобритании из ЕС.

"Попытки найти соглашение с Великобританией продолжаются", - написал Барнье в Twitter.

В сообщении он также указал, что встретился с главой МИД Ирландии Саймоном Ковани. По его словам, это была "хорошая, дружеская встреча".

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

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