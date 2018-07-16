Попытки западных стран "изолировать Россию" провалились - Путин в интервью "Фокс ньюс"
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Берлин. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Попытки западных стран изолировать Россию провалились, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".
"Я думаю, что вы видите, что эти усилия провалились и они не могли иметь успеха", - сказал В.Путин.
По его словам, Россия "слишком большая, чтобы быть изолированной".
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Интерфакс