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Берлин. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Попытки западных стран изолировать Россию провалились, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".

"Я думаю, что вы видите, что эти усилия провалились и они не могли иметь успеха", - сказал В.Путин.

По его словам, Россия "слишком большая, чтобы быть изолированной".

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Интерфакс