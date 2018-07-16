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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 0:27 17.07.2018 - 00:27

Берлин. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Попытки западных стран изолировать Россию провалились, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".

"Я думаю, что вы видите, что эти усилия провалились и они не могли иметь успеха", - сказал В.Путин.

По его словам, Россия "слишком большая, чтобы быть изолированной".

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