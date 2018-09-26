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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 7:18 26.09.2018 - 07:18

Пекин. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В настоящее время в США наблюдается выдвижение необоснованных обвинений в адрес Китая и попытки внесения раскола в китайско-американские отношения, это может нанести этим отношениям серьезный вред, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"В последнее время определенные силы в США пытаются очернить Китай, создать остановку противостояния, нанести серьезный вред китайско-американским отношениям. Если такая ситуация получит развитие, то отношения между Китаем и Соединенными Штатами могут пойти по неверному пути", - сказал китайский дипломат в Нью-Йорке на встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Ван И отметил: "Китай и Соединенные Штаты могут конкурировать, но нельзя рассматривать друг друга, используя менталитет "холодной войны", и тем более нельзя попадать в ловушку игры с нулевым результатом".

Сообщение о встрече размещено на сайте МИД Китая.

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