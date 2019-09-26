Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 20:36

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Кампании по распространению дезинформации проводятся как минимум в 70 странах мира, сообщают британские СМИ со ссылкой на доклад Оксфордского интернет-института.

Отмечается, что этот показатель увеличился практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, согласно исследованию, в 2018 году такие попытки предпринимались в 48 странах, годом ранее - в 2017 году - в 28 странах.

"В каждой из этих стран есть как минимум одна политическая партия и правительственное ведомство, которое использует социальные сети для формирования общественного мнения среди местных жителей", - говорится в докладе.

В списке стран, в которых зафиксированы "манипуляции в соцсетях", числятся, например, Армения, Германия, Иран, Израиль, Китай, Россия, Украина, США и Великобритания.

В докладе отмечается, что распространение дезинформации в соцсетях стало активнее после президентских выборов в США в 2016 году и после референдума по выходу Великобритании из ЕС.

"Манипуляция общественным мнение посредствам соцсетей остается серьезной угрозой для демократии", - заявил руководитель исследовательского центра при Оксфордском университете Филип Ховард.

"И хотя пропаганда всегда была частью политики, все более широкий спектр этих кампаний вызывают серьезную обеспокоенность относительно будущего современной демократии", - добавил он.

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