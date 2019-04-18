Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 18:53

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Наибольшая часть попыток президента США Дональда Трампа до избрания на этот пост повлиять на расследование "российского дела" не принесла успеха, говорится в докладе Р.Мюллера, опубликованном в четверг Минюстом.

"Усилия президента по оказанию влияния на расследование были, в основном безуспешными, но во многом это связано с тем, что окружавшие президента люди отказывались от выполнения его указаний или просьб", - говорится в распространенном документе.

Далее в докладе Р.Мюллер уточняет, о ком именно из лиц, окружавших президента, идет речь.

"(Бывший глава ФБР - ИФ) Джеймс Коми не стал закрывать расследование в отношении (экс-советника Д.Трампа - ИФ) Майкла Флинна, и в итоге это привело к судебному преследованию М.Флинна за ложь ФБР", - отмечается в опубликованном докладе.

Р.Мюллер также упомянул в докладе действия бывшего менеджера предвыборного штаба Д.Трампа Кори Левандовски и экс-советника президента Рика Дирборна.

"К.Левандовски и Р.Дирборн не передали просьбу президента (бывшему генпрокурору - ИФ) Джеффу Сешнсу о том, что он должен ограничить расследование по "российскому делу" лишь вопросом о противодействии вмешательству в будущие выборы", - подчеркивается в документе.

Кроме того, в докладе говорится о том, что бывший юрисконсульт Белого дома Дон Макган "не стал отказываться от рассказанных им показаний о событиях, связанных с распоряжением президента об отстранении спецпрокурора, несмотря на многочисленные требования Трампа".

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера длилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

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