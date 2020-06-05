Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 19:48

Минск. 5 июня. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Для Европейского союза наступило время отменить санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу.

"Для Евросоюза наступило время отменить существующие санкции в отношении Беларуси", - сказал Орбан, которого цитирует госагентство БелТА.

Руководитель правительства Венгрии также подчеркнул, что его страна поддерживает развитие инициативы "Восточного партнерства", участницей которой является и Минск.

Кроме того, он заметил, что после нормализации эпидемиологической обстановки и возобновления экономической активности начнется новый этап в сотрудничестве Евросоюза и Евразийского экономического союза, и это станет ключевым событием для региона.

Ограничительные меры в отношении Белоруссии были введены в 2004 году в связи с исчезновением в республике четырех человек. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и международного права в области прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия.

15 февраля 2016 года Совет ЕС отменил ограничительные меры в отношении 170 человек и четырех организаций, сохраняя при этом эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении четырех человек.

В феврале текущего года Совет ЕС в очередной раз продлил данные ограничительные меры в отношении Белоруссии до 28 февраля 2021 года.

МИД республики назвало эти ограничения "безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью".

ОС ки

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