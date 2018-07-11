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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 14:15 11.07.2018 - 14:15

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко в рамках саммита НАТО намерен обсудить вопросы региональной безопасности, использования помощи Альянса и украинскую евроинтеграцию, заявляет глава представительства Украины при НАТО Валим Пристайко.

"Президент приедет сегодня, начинаем работу после 17:00. Приедет с тремя блоками вопросов, которые он желает обсудить. Мы хотим поделиться с союзниками своим видением безопасности или опасности в регионе, включая Черное море, и о том, каким образом мы противостоим. Мы обсудим и Минские договоренности, и операцию ООН, освобождение заложников, Крым, денуклеаризацию и опасность, которая все время возрастает - от агрессивной России", - сказал В.Пристайко украинским журналистам, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в среду в Брюсселе

По словам дипломата, второй блок - взаимодействие Украины с НАТО. "Как мы использовали пакет помощи, что надо делать в будущем, какой вклад мы можем сделать, как мы усиливаем наши оборонные возможности, что нам для этого надо", - перечислил глава представительства Украины при НАТО.

По словам В.Пристайко, третий важный для Киева блок каcается того, как Украина продвинулись в вопросе евроатлантической интеграции.

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