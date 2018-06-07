Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 20:07 07.06.2018 - 20:07

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Украинский президент Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель, но пока не известно для участия в каких форматах, кроме совещания по афганской миссии "Решительная поддержка", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока еще не решили, в каком формате будет проходить и какого рода будет эта встреча, но его пригласят, потому что мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", - сказал Й.Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны альянса.

"Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, президент Порошенко будет приглашен", - повторил генсек организации, отвечая на вопрос, состоится ли "на полях" саммита заседание комиссии НАТО-Украина на высшем уровне.

1ов ан

Neuer Inhalt Horizontal Line