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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 8:54 12.07.2018 - 08:54

Киев/Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил о намерении закрепить в украинской Конституции стремление страны вступить в НАТО.

"Я намерен обеспечить трансатлантическую интеграцию, указать эту цель в Конституции Украины, чтобы никто не мог от этого отступить", - сказал П.Порошенко в ходе совместного заявления с Й.Столтенбергом в четверг в Брюсселе.

Президент Украины выразил надежду, что двери альянса открыты для Киева и Тбилиси, и подчеркнул, что украинское государство подготовится к вступлению в НАТО.

"Мы не будем спрашивать разрешения ни у кого, стать членом НАТО или нет, потому что у нас есть право", - сказал П.Порошенко.

Президент также выразил надежду, что НАТО поддержит евроатлантическую интеграцию Украины.

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