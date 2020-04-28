Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 20:07

Брюссель. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза во вторник объявил, что власти страны с 2 мая приступают к постепенной отмене режима чрезвычайной ситуации, действовавшей в стране с 19 марта из-за коронавируса, сообщают западные СМИ.

В то же время он уточнил, что возвращение страны к нормальному ритму жизни будет идти поэтапно.

"Мы надеемся, что не потребуется вновь прибегать к нему (режиму ЧС - ИФ) в будущем", - сказал президент.

Третий 15-дневный период ЧС завершится в ночь на воскресенье 3 мая. Однако затем сотрудникам лишь самых важных отраслей будет разрешено покидать свои дома во время длинных выходных, которые начинаются в Португалии с 1 мая.

В свою очередь премьер-министр Португалии Антониу Кошта в четверг должен объявить, какие сферы жизнедеятельности могут возобновить работу с 4 мая.

СМИ напоминают, что в Португалии выявлено свыше 24 тыс. случаев коронавируса, скончались примерно 1 тыс. инфицированных пациентов.

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