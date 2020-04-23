Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 16:34

Мадрид. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Португальская Национальная ассоциация санитарных врачей призывает руководство страны продлить режим чрезвычайного положения и действующие в его рамках ограничительные меры, истекающий в начале мая, сообщают в четверг португальские СМИ.

"Я полагаю, что через неделю, когда придет время оценивать ситуацию, будет еще не время снимать ограничения, потому что у нас пока нет реального снижения цифр", - заявил президент ассоциации Рикарду Мешиа.

По словам специалиста, "стабилизация цифр, очевидно, лучше, чем экспоненциальный рост, но это еще не означает, что эпидемия идет на спад". Он считает, что, если снять ограничения, то Португалия может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса, как это произошло в некоторых других странах.

"Экономика извлекает выгоду от здравоохранения точно так же, как и здравоохранение от экономики, когда она сильна и растет", - подчеркнул он.

В Португалии с конца марта действуют режим чрезвычайной ситуации, который несколько раз продляли. Он истекает 2 мая. Пока решения о том, будет ли он продлен, нет.

В Португалии зарегистрировали 22,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 820 человек сокнчались.

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