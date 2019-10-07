Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 18:19

Нью-Йорк (ООН). 7 октября. ИНТЕРФАКС - Порядка семи человек из российской делегации пока не получили американские визы для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Если говорить о делегации Первого комитета, там порядка 6-7 человек", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Белоусов уточнил, что российские представители запрашивали визы в августе для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

3 октября стало известно, что части делегации, направлявшейся на сессию первого комитета ГА ООН, не выдали американские визы. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Части делегации (пока не выдали визы - ИФ). Мы надеемся, что ситуация может измениться", - сказал он.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

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