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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:54 11.07.2018 - 11:54

Париж. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Порядка 10 тыс. рабочих мест может быть перенесено в Париж из Лондона после выхода Великобритании из состава Евросоюза, прогнозирует глава Paris Europlace Жерар Местралле.

По его словам, на данный момент уже около 3,5 тыс. сотрудников финансового сектора были переведены в Париж из Лондона компаниями, открывающими офисы во французской столице в ожидании Brexit.

В смежных отраслях может быть создано еще до 30 тыс. рабочих мест, заявил Ж.Местралле в интервью агентству Bloomberg.

"Мы движемся в верном направлении в плане переноса рабочих мест, - отметил он. - Это долгий путь, и число новых мест будет расти больше и больше, поэтому мы довольно оптимистичны".

По словам Ж.Местралле, вероятность "жесткого" Brexit увеличилась, поскольку у правительства британского премьера Терезы Мэй нет единой позиции по условиям выхода из ЕС.

На прошлой неделе правительство Великобритании сформулировало предложения по условиям Brexit и направило их на рассмотрение стран ЕС. План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции сторонников "жесткого" Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

В понедельник двое членов британского правительства - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон - ушли в отставку из-за несогласия с предложениями об условиях Brexit.

"В нынешней ситуации можно говорить о возросшей вероятности того, что стороны не придут к соглашению к марту 2019 года", - отметил Ж.Местралле.

Странам ЕС, по его мнению, не стоит давать Лондону отсрочку для выхода из ЕС, поскольку бизнесу необходима определенность.

На прошлой неделе американский банк JPMorgan объявил о переносе части рабочих мест из Лондона в другие европейские столицы, включая Париж. JPMorgan, как и многие другие крупные глобальные фининституты, стремится провести реорганизацию европейских операций еще до официального выхода Великобритании из ЕС.

Paris Europlace - организация, занимающаяся продвижением Парижа в качестве международного финансового центра

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