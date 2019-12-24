Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 11:44

Иерусалим. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Порядка 165 тыс. туристов планируют встретить Рождество в библейских святых местах Израиля в 2019 году, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные министерства туризма.

Издание отмечает, что это на 10% больше, чем в прошлом году.

Министерство туризма Израиля также предлагает бесплатно перевезти туристов, специально прибывших в страну, чтобы встретить Рождество, в Вифлеем, где, как считают христиане, родился Иисус Христос, или же в другие библейские святые места. Ведомство пустит шаттл между Иерусалимом и Вифлеемом.

Ведомство отмечает, что за последний год почти 2,5 млн туристов - или 55% от всех туристов, посетивших Израиль в 2019 году, были христианами. Самыми посещаемыми местами стали Стена плача, Виа Долороса или "Путь скорби", по которому, согласно преданию, шел Иисус Христос к месту распятия, и Храм Гроба Господня, построенном на том месте, где, как считается, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос, в Иерусалиме.

Кроме того, туристы часто посещали Масличную гору, возвышенность, которая тянется к Старому городу Иерусалима, и где расположены Церковь всех наций, Церковь Отче наш, Гефсиманский сад, русский монастырь Марии Магдалины, гробница Девы Марии. Также туристы, заинтересованные в посещении христианских святынь в Израиле, чаще других мест в 2019 году посещали Вифлеем и Назарет.

Среди туристов-христиан порядка 84% в ходе поездки в Израиль обязательно посещают Иерусалим, а также 65% обязательно едут Тель-Авив.

Ожидается, что к концу 2019 году Израиль, в общей сложности, посетят порядка 4,5 млн туристов.

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